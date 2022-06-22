وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان أوردته على موقعها الإلكترونى- "أعد النظر في السفر إلى الإكوادور بسبب الاضطرابات المدنية والجريمة. بعض المناطق لديها مخاطر متزايدة". وحذر البيان من السفر إلى كارشي وسوكومبيوس والجزء الشمالي من مقاطعات إسميرالداس، بما في ذلك مدينة إسميرالداس، جواياكويل، جنوب شارع بورتيت دي تاركوي، بسبب الجريمة.



وتابع البيان: "الجريمة مشكلة منتشرة في الإكوادور، مثل جرائم العنف، والتي تشمل القتل والاعتداء والاختطاف السريع والسرقة المسلحة. تعمل المنظمات والعصابات الإجرامية عبر الوطنية في كارشي وسوكومبيوس والجزء الشمالي من مقاطعات إسميرالداس، وكذلك في جواياكيل، جنوب شارع بورتيت دي تاركوي".



وأضاف البيان "تحدث المظاهرات بانتظام في جميع أنحاء البلاد. يمكن إجراء المظاهرات العامة لمجموعة متنوعة من القضايا السياسية والاقتصادية. يمكن أن تتسبب المظاهرات في إغلاق الطرق المحلية والطرق السريعة الرئيسية، غالبًا بدون إشعار مسبق أو خطوط زمنية لإعادة الفتح. قد يؤدي إغلاق الطرق إلى الحد بشكل كبير من الوصول إلى وسائل النقل العام والمطارات وقد يعطل السفر داخل المدن وفيما بينها".



نتيجة لذلك، قالت وزارة الخارجية إنها رفعت تحذير السفر إلى "المستوى 3 - إعادة النظر في السفر"، والذي يحل محل ذلك الصادر في 19 أبريل.