اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الأردنية تقدم التعازى فى ضحايا زلزال أفغانستان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:53 م
الخارجية الأردنية تقدم التعازى فى ضحايا زلزال أفغانستان وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
عمان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، تعازيها فى ضحايا الزلزال الذى ضرب ولايتى بكتيكا وخوست فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، وأسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت الوزارة في بيانها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت القناة أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.

وقالت الهيئة - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا وعمق 51 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، التي يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.

 


الاردن

الخارجيه الاردنيه

افغانستان

زلزال افغانستان

اخبار افغانستان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة