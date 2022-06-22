الخارجية الأردنية تقدم التعازى فى ضحايا زلزال أفغانستان

وأكدت الوزارة في بيانها، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، خالص التعازى وصادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.