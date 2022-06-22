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الحكومة الألمانية: برلين ترفض بشدة تهديدات روسيا ضد ليتوانيا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:17 م
الحكومة الألمانية: برلين ترفض بشدة تهديدات روسيا ضد ليتوانيا المستشار الألمانى أولاف شولتس
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة الألمانية، أن برلين ترفض بشدة تهديدات روسيا ضد ليتوانيا بعد قرار الأخيرة بتقييد عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

يأتي هذا بعدما تعهدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، باتخاذ إجراءات رد عملية على تقييد عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد الروسية عبر ليتوانيا، مشيرة إلى أن الرد الروسي موجود حاليا في صيغة ما بين الإدارات المختلفة، وأنه لن يكون دبلوماسيا، وإنما سيكون عمليا.

 

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا قد أبلغت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي أن مثل هذه الإجراءات غير مقبولة، وأن الإجراءات المتخذة يجب تغييرها وإعادة الوضع إلى مساره القانوني، وبشأن طبيعة وتوقيت الرد الروسي، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن ذلك قيد النقاش، كما يعتمد على ما إذا كانت فيلنوس ستتخذ أي إجراءات بشأن رفع حظر تقييد العبور.


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