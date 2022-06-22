الجيزة تسلم 83 أسرة من قاطنى العشش شققا مفروشة بـ"روضة السودان"

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال الإسكان بديل المناطق غير الآمنة، لتنهى بذلك عقودا طويلة من ظاهرة المناطق العشوائية وغير المخططة وما كانت تتسبب فيه من مشكلات فى البنى التحتية والخدمات، قبل أن تمتد إليها يد التطوير الشامل منذ قيام ثورة 30 يونيو المجيدة، التى وضعت بناء الإنسان وتوفير سكن كريم له على قائمة أولوياتها ضمن رؤية التنمية المستدامة.

وأضاف اللواء راشد أنه يجرى تنفيذ التوجهات العامة للدولة والتكليفات الرئاسية بالاستمرار فى جهود تطوير المناطق العشوائية، وغير المخططة من كل الجوانب وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية لها.

وفى هذا السياق أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من تسكين 83 أسرة من قاطني ما كان يُسمى بـ "عشش السودان" بوحدات حضارية بروضة السودان وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة لتسكين قاطني العشش وتوفير سكن كريم لمواطنيها.

في السياق ذاته وبتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قامت هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بالمتابعة الميدانية لإجراءات تسكين الأسر المستهدف تسكينهم بالمرحلة الرابعة والأخيرة في "روضة السودان"، وسط فرحة وترحيب من المواطنين الذين أشادوا بحرص الدولة علي تحسين المستوي المعيشى لمواطنيها بتلك المناطق، وضمان مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأكدت نائب المحافظ أن الوحدات السكنية التى تم تسليمها للمستفيدين كاملة التشطيبات ومجهزة بالأثاث والاحتياجات الأساسية لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن المشروع تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق الحضرية.