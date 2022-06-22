الجزائر.. حبس وزير السياحة السابق 3 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار

كتب محمد جمال

أصدرت محكمة الجنح بشراقة حكما بالحبس النافذ 3 سنوات و 10 ملايين دينار جزائرى غرامة مالية نافذة بحق وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا، وبحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد اتهم الوزير السابق في قضية فساد تتعلق بإبرام عقد مع شركة عمومية مختصة في البناء بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس، وذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت.

وأتم أيضا في القضية 23 متهما آخرين من بينهم الأمين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع) وأيضا من (ع.ع). مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة أيضا مدير مكتب الدراسات (ح.م). و المراقب المالي و امين الخزينة و مكتب الدراسات ومنتخبين وأعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد.

ووجهت إليهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه وهي جنحة تبديد أموال عمومية و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقد مع هيئة عمومية للاستفادة من أموال عمومية.