وقدمت الجزائر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم/الأربعاء/، عن تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



كما أكدت ثقتها في قدرة "الشعب الأفغاني الشقيق" على تجاوز هذه الفاجعة الأليمة، في ظل التضامن والدعم الضروريين من المجتمع الدولي.



وكان زلزال مدمر قد ضرب، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، جنوب شرقي أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 950 شخصًا، وإصابة أكثر من 600 آخرين، بحسب أرقام هيئة إدارة الكوارث في البلاد.