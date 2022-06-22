الجامعة العربية تدعو لمواجهة تحديات التنمية المستدامة بمناطق النزاعات

بيشوى رمزى

أكدت جامعة الدول العربية، ضرورة تحديد ومواجهة التحديات الناشئة الجديدة التى تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول المتأثرة بالنزاعات فى المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة وزير مفوض ندى العجيزى مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية في الاجتماع الأول للجنة الفرعية "لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية" والذي عقدته الجامعة العربية (ادارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) اليوم الأربعاء بالقاهرة حضوريا وعن طريق الاتصال المرئي برئاسة الدكتور محمود عطايا مدير عام السياسات ومنسق الفريق الوطني للتنمية المستدامة بمكتب رئيس الوزراء بدولة فلسطين ومشاركة 13 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية والاقليمية.

وقال وزير مفوض ندى العجيزي، في كلمتها أمام الاجتماع ،إن اجتماعنا اليوم يعد نتاجا وتتويجا لمعنى الشراكة الناجحة والتي دامت لأكثر من ثلاث سنوات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول المشاركة في التقرير (الأردن، السودان، سوريا، الصومال، العراق، لبنان، ليبيا، اليمن)، والشركاء من المجموعة الرئيسية لكتابة التقرير من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للأمن البشري، بالإضافة إلى فريق العمل الإقليمي للتقرير والذي ضم شركاء تابعين للأمم المتحدة وخارجها والذين قاموا بإثراء التقرير بالعديد من المدخلات.

وأضافت العجيزي أنه تنفيذا لتوصيات الاجتماع العاشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص البند المعني بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، تم بالفعل الترحيب بتوصيات ونتائج ورشة العمل التي عقدت للدول المعنية في ديسمبر 2021 والتي تضمنت إنشاء لجنة فرعية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والموافقة على الشروط المرجعية للجنة الفرعية.

وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى تحديد التحديات الناشئة الجديدة والتي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات وأيضا تسهيل تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات المناسبة بين ذوي العلاقة المتعددين.

وأشادت العجيزي بالجهد الكبير الذي بذل بدءا من طلب الجمهورية اليمنية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع الثالث للجنة العربية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية إعداد وكتابة تقرير يرصد تحقيق اهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، مرورا بإطلاق تقرير حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والذي يعد النواة التي وضعت حجر الأساس لإنشاء هذه اللجنة الفرعية.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش قضايا عديدة مثل اختصاصات اللجنة الفرعية واحتياجات التنمية المؤسسية والتطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، وغيرها من الموضوعات الهامة،مثل التمويل والتحديات التي تواجه الاستثمار في تلك الدول لاعادة الاعمار وبناء القدرات البشرية والمؤسسية ،وأهمية

شارك في الاجتماع 13 دولة عربية هي : الامارات، البحرين، السودان، العراق، الكويت، المغرب، تونس، فلسطين، لبنان، اليمن، سلطنة عمان، ليبيا وقطر بالاضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية.