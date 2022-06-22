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التضامن تكشف حكاية سيدة الجلاء بعد طلبها وحدة سكنية: لديها 3 شقق ومعاش 4 آلاف جنيه

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:28 ص
التضامن تكشف حكاية سيدة الجلاء بعد طلبها وحدة سكنية: لديها 3 شقق ومعاش 4 آلاف جنيه سيدة الجلاء بمدينة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، مفاجأة بواقعة سيدة الجلاء بمدينة طنطا ، والتي استوقفت وزير التعليم العالي خلال جولته الأخيرة بالمحافظة ، وطلبت منه وحدة سكنية ، حيث تبين من خلال فحص حالتها الاجتماعية، أنها كانت تعمل عاملة في أحد مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتتقاضى معاشًا شهريًا قدرة 4 آلاف جنيه، ولا تستحق أي مساعدات مادية أو منحها شقة سكنية.
 
وأكد جيران السيدة، خلال عمل بحث اجتماعي لها، وفحص الحالة العامة عن أسرتها حسب اللوائح والقوانين، أنها لا تحتاج لتأمين احتياجات أسرتها، وأنها في الفترة الأخيرة امتهنت مهنة التسول لأنها الطريقة الأسهل، لكسب مال كثير دون تعب، وأن لديها 3 شقق سكنية أخرى بمساكن الجلاء وميت حبيش.
 
كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، قد أرسلت خطابًا ومذكرة إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص فحص حالة السيدة آمال علي الحساب، 67 عامًا، والتي استوقفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أثناء زيارته للمحافظة، لتفقد بعض المنشآت الصحية بجامعة طنطا ومستشفى التأمين الصحي، وطلبت منحها شقة للإقامة بها.
 
 
سيدة الجلاء بمدينة طنطا
سيدة الجلاء بمدينة طنطا

 


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