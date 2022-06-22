التضامن تكشف حكاية سيدة الجلاء بعد طلبها وحدة سكنية: لديها 3 شقق ومعاش 4 آلاف جنيه

وأكد جيران السيدة، خلال عمل بحث اجتماعي لها، وفحص الحالة العامة عن أسرتها حسب اللوائح والقوانين، أنها لا تحتاج لتأمين احتياجات أسرتها، وأنها في الفترة الأخيرة امتهنت مهنة التسول لأنها الطريقة الأسهل، لكسب مال كثير دون تعب، وأن لديها 3 شقق سكنية أخرى بمساكن الجلاء وميت حبيش.

كانت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، قد أرسلت خطابًا ومذكرة إلى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص فحص حالة السيدة آمال علي الحساب، 67 عامًا، والتي استوقفت الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، أثناء زيارته للمحافظة، لتفقد بعض المنشآت الصحية بجامعة طنطا ومستشفى التأمين الصحي، وطلبت منحها شقة للإقامة بها.