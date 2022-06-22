اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بأطفيح

الأربعاء، 22 يونيو 2022 07:25 م
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا داخل ترعة بأطفيح أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول غرق طفل بإحدى الترع في منطقة أطفيح بالجيزة، وصرحت بدفن جثته عقب انتشالها.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بإحدى الترع في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، تعرض للغرق في الترعة، وبحث عنه أفراد أسرته بعد اكتشاف تغيبه، حتى تم العثور على جثته بالترعة، بعد مرور عدة أيام على تغيبه.
 
تم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

أطفيح

غرق طفل

اخبار الحوادث

الجيزة



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