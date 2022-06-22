البحرين وقيرغيزستان تبحثان سبل تطوير التعاون الثنائي

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بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في المنامة، مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوبييف، علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطوير التعاون الثنائي، والارتقاء به إلى مستويات أشمل، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزياني - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - حرص البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية مع قيرغيزستان من خلال تبادل الزيارات الرسمية ودعم الحوار والتشاور السياسي بين الجانبين بما يفتح آفاقًا واسعة أمام تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعود بالخير والمنفعة على كلا البلدين والشعبين.

من جانبه، أكد كولوبييف الحرص على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بين البلدين، والتنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، مثمنًا الدور المحوري للبحرين في ظل رئاستها لحوار التعاون الآسيوي، وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي.

ووقع وزيرا خارجية البحرين وقيرغيزستان على اتفاق بين حكومتي البلدين بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة، ومذكرة تفاهم بشأن التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.