البابا تواضروس الثانى يواصل سلسلة محاضرات "أسرتى المقدسة" من الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سلسلة محاضرات "أسرتي مقدسة" خلال عظته بإجتماع الأربعاء، والتى أقيمت مساء اليوم بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية.

حيث أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى عن تخصيص محاضرات قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال هذا العام الذي يبدأ من شهر يونيو الجاري حتى يونيو من العام المقبل للحديث عن موضوعات تخص الأسرة واحتياجاتها، اتساقًا مع التوصية المجمعية بتخصيص هذا العام حتى يونيو 2023 م لحملة "أسرتي مقدسة" فى مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر والخارج.

وأكد البابا تواضروس الثانى على أهمية الحفاظ على الأسرة والحب الذى هو فن إسعاد الآخر بدون الأنانية التى تعد أحد أهم الأسباب لفشل الزواج و هدم الأسرة، وأن أهم هدية يقدمها الشخص إلى الطرف الآخر هو الحب الحقيقى من القلب النقى المملوء بمحبة الله.