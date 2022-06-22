اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:41 م
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الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق بترعة فى إحدى قرى مدينة أجا بالدقهلية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:48 م
الإنقاذ النهرى ينتشل جثة شاب غرق بترعة فى إحدى قرى مدينة أجا بالدقهلية جانب من الحدث
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، من استخراج جثمان شاب في العقد الثاني من عمرة بعد سقوطه في إحدي الترع التابعة لمدينة أجا بالدقهلية.

سقط شاب يدعي محمد طارق محمد السعيد في ترعة ميت العامل أجا 15 عاما، مقيم عزبة أبو عجيز التابعه لمدينة نبروة ولم يتمكن الأهالي من استخراج الشاب حتي وصول قوات الانقاذ النهري واستخراج الجثمان.

تلقي مدير أمن الدقهلية لواء السيد سلطان إخطارا من البحث الجنائي بورود إشارة من مركز شرطة أجا بسقوط شاب في ترعة ميت العامل ومحاولة الأهالي البحث عنه.

تشكلت قوة من الإنقاذ النهري برئاسة الرائد أحمد صبري وتوجهت لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان.


 


سقوط شاب باحدي الترع

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إعتراض الأهالي علي نقل الجثمان

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