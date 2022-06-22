وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /وام/ عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.