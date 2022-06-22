الإدارية العليا ترفض مساواة الثانوية الإنجليزية بالمصرية فى القبول بالجامعات

كتب - أحمد عبد الهادى

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة فحص، حكما بإجماع الأراء برفض الطعون المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية «ig ».

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي.