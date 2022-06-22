الأوقاف تعقد دورة لـ20 عضوًا بجامعة مركز الثقافة السنية بالهند

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عقد دورة علمية متخصصة لـ20 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية بولاية "كيرالا" بدولة الهند بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، فى الفترة من 16 / 7 / 2022 حتى 26 / 7 / 2022م.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى فى إطار دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى المعتدل بمختلف دول العالم، وفى إطار دورها التنويرى والتثقيفى والطلبات العالمية المتزايدة على عقد الدورات المتقدمة بها سواء للأئمة والواعظات أم لأعضاء هيئة التدريس الجامعيين وغيرهم.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف عقدت عدة دورات تدريبية دولية خلال العام المالي 2021/ 2022م لعدد من الأئمة والواعظات من دول: (السودان، فلسطين، بوركينا فاسو)، إضافة إلى 25 إعلاميٍّا من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من إحدى وعشرين دولة، وجار الإعداد والتنسيق لعقد عدة دورات أخرى، بهدف ترسيخ معانى الوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر صحيح الإسلام في ربوع الدنيا.دورة علمية متخصصة لعشرين عضوًا بجامعة مركز الثقافة السنية بالهند بأكاديمية الأوقاف الدولية يوليو المقبل.