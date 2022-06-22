الأوقاف تختتم اليوم دورة التوعية الأسرية والسكانية ببورسعيد

كتب على عبد الرحمن

تختتم وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، تنفيذ الدورة التثقيفية الـ110 فى التوعية الأسرية والسكانية، والتى عقدت منذ أمس بقاعة المناسبات بمسجد مريم، فى مديرية أوقاف بور سعيد، ضمن جهود وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة، والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها فى جميع المجالات.

وتأتى الدورة التثقيفية فى التوعية الأسرية والسكانية، من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان فى التوعية الأسرية والسكانية، والقضايا المجتمعية، ومن خلال مبادرة "سكن ومودة".

وأطلقت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مبادرة " سكن ومودة "، ضمن حرصها على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، حيث تعقد دورات متخصصة فى فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات فى المشاركة فى المبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

وعقد المجلس القومى للمرأة عددًا من الدورات للأئمة والواعظات للتعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى، والحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى، والأمومة الآمنة من منظور طبى ودينى، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، كما يناقش التدريب القضايا السكانية والصحية، وذلك فى إطار حرص وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة على رفع الوعى لدى الأسرة المصرية، والحفاظ على الاستقرار الأسرى والمجتمعى، ومن خلال مبادرة "سكن ومودة" التى أطلقتها وزارة الأوقاف.