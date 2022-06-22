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الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ثانى أيام فصل الصيف، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34  درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26.

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