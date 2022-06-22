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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:05 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة الزمالك والبنك الأهلى- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك، والبنك الأهلى، المحدد لها اليوم، الأربعاء فى المباراة التى تقام باستاد المقاولون العرب فى الجولة الـ22 للدورى، ويسعى فيها الجهاز الفنى للفريق الأبيض لاستكمال سلسلة نتائجه الجيدة للابتعاد اكثر بصدارة دورى الترتيب، والضغط على الغريم التقليدى الأهلى وبيراميدز. 
 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.
 
 
وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلى بهدفين لمثلهما فى مباراة القمة، تقدم المارد الأحمر بالهدف الأول عن طريق محمد شريف، وتعادل أشرف بن شرقى للزمالك، وأضاف شيكابالا الهدف الثانى، قبل أن يعود صلاح محسن ويسجل هدف التعادل للأهلى. 
 
في سياق آخر، فتح مسئولو الزمالك ملف تجديد المغربى أشرف بن شرقى، حيث يرغب مسئولو القلعة البيضاء فى حسم ملف تجديد اللاعب، خاصة بعدما تم تقديم عرض جديد يتناسب مع رغبته.

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