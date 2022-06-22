استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة الليلة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وغزل المحلة، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين.

ويتطلع فريق الاهلى لتحقيق الفوز على غزل المحلة ضمن خطته للعودة لصدارة مسابقة الدوري أملا في حصد اللقب الذى دخل خزائن الزمالك بالموسم الماضى.

وتعادل الأهلى والزمالك في القمة 124 بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المارد الأحمر محمد شريف وصلاح محسن وسجل ثنائية الفارس الأبيض أشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا.