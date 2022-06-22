

وجاء الاستطلاع عقب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت ووزير الخارجية، يائير لابيد، الاتفاق على حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال 3 سنوات.



وأظهر الاستطلاع حصول حزب الليكود على 36 مقعدًا، لكن دون أن يتمكن زعيم الحزب بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة، كما أنه ليس لدى المعسكر المعارض لنتنياهو القدرة على تشكيل حكومة.. ورغم ذلك يبقى نتنياهو السياسي الأقوى في إسرائيل حسب استطلاعات الرأي التي أُجريت على مدار الـ "8" شهور الماضية.



ويُظهر الاستطلاع أيضا أن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 59 مقعدًا.. وبحسب نتائج الاستطلاع، فإلى جانب حصول الليكود على 36 مقعدًا، سيحصل "الصهيونية الدينية" على 10 مقاعد، وشاس "7" مقاعد و"يهدوت هتوراة" على 6 مقاعد.



كما يظهر الاستطلاع نسبة من التصاعد الطفيف في قوة حزب "يمينا"، و"الصهيونية الدينية.. وفي الجانب الآخر من الخارطة السياسية، حصل ما يسمى "معسكر التغيير" على 55 مقعدًا، ولم يتمكن "ميرتس" من تجاوز نسبة الحسم.



وتوزعت المقاعد على النحو التالي "يش عتيد" حصل على 20 مقعدا، حزب العمل 7 مقاعد، و"كاحول لافان" 8 مقاعد، وحزب "يمينا" 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 5 مقاعد، و"تكفا حدشاه" 4 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد، بينما القائمة المشتركة التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين حصلت على 6 مقاعد.