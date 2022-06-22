وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن مياه الفيضانات غمرت الشوارع والطرق في بنجلاديش، كما تسببت في عزل العديد من المناطق في البلاد.. أما في الهند، أسفرت الفيضانات عن تشريد الآلاف من الأشخاص من منازلهم.

ويشهد منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسية عبر بنجلاديش ارتفاعا، وذلك وفقا لمركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في داكا عاصمة البلاد.

وقد اخترقت مياه نهر "براهمابوترا" - أحد أكبر الأنهار في آسيا - سدوده الطينية وأغرقت 3000 قرية بالإضافة إلى الأراضي الزراعية في 28 مقاطعة من أصل 33 مقاطعة في ولاية "آسام".