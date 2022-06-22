ارتفاع التضخم السنوى لكندا إلى 7.7% فى أعلى مستوى منذ 1983

كتب أحمد عرفة

أكدت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، ارتفاع التضخم السنوي في كندا في مايو الماضي إلى 7.7% من مستوى عند 6.8% تم تسجيله في أبريل الماضي، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الكندية، أن التضخم في كندا الشهر الماضي سجل أعلى مستوى منذ 1983 أي أعلى مستوى في نحو 40 عاما، حينها سجل المؤشر مستوى 8.2% على أساس سنوى.

وفى وقت سابق أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.