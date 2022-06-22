إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

كتب: بهجت أبو ضيف

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد وجود حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ووجود مصابين بالكيلو 42 بطريق الإسكندرية الصحراوي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتبين تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف علي ملابسات الحادث.