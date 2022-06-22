اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بمنطقة البدرشين بالجيزة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:00 ص
إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بمنطقة البدرشين بالجيزة حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعى فى منطقة البدرشين بالجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي في البدرشين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن قائد دراجة نارية اصطدم بشخص، مما أسفر عن إصابتهما بكدمات وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بالبدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث تصادم

تصادم دراجة

اخبار الحوادث

حادثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة