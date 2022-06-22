إصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بمنطقة البدرشين بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصين في حادث تصادم دراجة نارية بطريق مصر أسيوط الزراعى فى منطقة البدرشين بالجيزة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي في البدرشين، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن قائد دراجة نارية اصطدم بشخص، مما أسفر عن إصابتهما بكدمات وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي بالبدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.