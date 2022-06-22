إسبانيا تعلن اكتشاف أول إصابة بالكوليرا منذ عام 1979

كتب محمد جمال

أغلقت السلطات الإسبانية فى منطقة "قشتالة-لامانشا" إحدى المزارع بعد اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا نتيجة شرب المياه من الصنبور.



وكتبت صحيفة "بايس" نقلا عن مصادر: "أصيبت طفلة بالكوليرا بعد شرب المياه غير المعالجة من صنبور في المزرعة في وقت لاحق، تم نقل الفتاة إلى المستشفى".



وتحاول السلطات معرفة مصدر أصل المياه ومصدر العدوى وما إذا كان هناك مواطنون آخرون مصابون.



ووفقا لتقارير وزارة الصحة في البلاد، قد تكون هذه أول حالة للإصابة بالكوليرا في إسبانيا منذ عام 1979.



وجاء في بيان الوزارة: "نحن لا نتحدث عن حالة خطيرة، على الرغم من إغلاق المزرعة، الذي كان بهدف تأكيد عدم وجود مخاطر على السكان".