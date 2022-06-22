إخلاء وإزالة عقارات ذات خطورة داهمة بمحيط الجبخانة جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بدء أعمال إخلاء وإزالة العقارات بمنطقة الجبخانة بحي مصر القديمة استكمالا لأعمال ازالات العقارات ذات الخطورة الداهمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اعمال ازالة عقارات الطريق الصاعد اتجاه الطريق الدائرى، حيث تم انتظام جميع الخدمات وبدء اعمال اخلاء العقارات والازالة باشتراك كافة الجهات الامنية و المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأجهزة المعنية بحى مصر القديمة وبحضور الدكتور محمد السيد ليلة رئيس الحي وجمال حسين مدير المتابعه الميدانيه بالمنطقة الجنوبية.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن أعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون اى تعطيل، موجهة بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الاجهزة لنجاح تنفيذ الاعمال والاستجابة لكافة استفسارات المواطنين الذين يتم اخلائهم .

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، انه جاري اخلاء وتسكين جميع الاسر المستحقة بالتوازي مع عمليات الاخلاء ونقلهم الى مدينة المحروسة بدائرة قسم السلام ثاني مع استمرار اعمال المتابعة وخدمات الملاحظة لاستكمال باقي الاعمال وذلك ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق الغير امنه و الخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان من خلال توفير جميع الخدمات .

وتعد مساكن «المحروسة» والتي سيتم نقل الاهالي بها إحدى مشروعات الإسكان التي أقامتها الدولة بديل العشوائيات على أرض محافظة القاهرة والتي تم افتتاحها عام 2019 ، وساهمت في تطوير العاصمة، والتخلص من المناطق المناطق غير الآمنة، أو المناطق الآمنة غير المخططة، كما ساهمت في تحسين حالة قاطنيها، وتوفير حياة كريمة لهم بمساكن تتوافر بها كافة الخدمات اللازمة، لتحقيق الاستقرار لهم حيث تشمل مسجد، ومستشفى، وحضانة ومدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام، ويوجد حديقة أطفال، ومركز تجاري، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، وقاعة متعددة الأغراض، ودار لرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ودار لرعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين".