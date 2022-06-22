إحالة 141 من العاملين بالمنشآت الصحية بمركزى الدلنجات وأبو المطامير للتحقيق

البحيرة - فريق محافظات

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة و مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.



وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وأبو المطامير حملات مرورية على المنشآت الصحية أسفرت عن إحالة 76 من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.



كما تم إحالة 65 من العاملين بالمستشفى العام بأبو المطامير للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.