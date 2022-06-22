اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لعدم الانضباط الإدارى..

إحالة 141 من العاملين بالمنشآت الصحية بمركزى الدلنجات وأبو المطامير للتحقيق

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:01 م
إحالة 141 من العاملين بالمنشآت الصحية بمركزى الدلنجات وأبو المطامير للتحقيق اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - فريق محافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة و مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمركزي الدلنجات وأبو المطامير حملات مرورية على المنشآت الصحية أسفرت عن إحالة 76 من العاملين بالمستشفى العام بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 65 من العاملين بالمستشفى العام بأبو المطامير للتحقيق لتركهم العمل وتغيبهم بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

 
 

اللواء هشام آمنة

محافظ البحيرة

أبو المطامير

الدلنجات

المستشفى العام بأبو المطامير



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة