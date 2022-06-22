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إحالة المتهم بالظهور فى فيديو سرقة شقة بـ 15 مايو للمحاكمة

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:00 ص
إحالة المتهم بالظهور فى فيديو سرقة شقة بـ 15 مايو للمحاكمة سرقه - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة حبس "لص" للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق.
 
وعقب رصد مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تسلق أحد الأشخاص من شباك منور عقار، والقفز داخل شرفة إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم).
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من طلقات الصوت) ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية عن طريق قيامه بالتسلق من سلم العقار لشرفة الشقه للشروع فى سرقتها، إلا أنه فوجئ بأن باب الشرفة مغلق فقام بالفرار وقام بالتخلص من ملابسه وحلاقة شعره عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشيه ضبطه، وباستدعاء مالك الشقة المشار إليها أيد ما سبق وإتهم المشكو فى حقه بالشروع فى سرقه شقته فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
 
 

 


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