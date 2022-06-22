أوقاف الأقصر تستعد لعقد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى حول "حرمة الدماء"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تستعد المديرية لعقد 8 ندوات عامة فى المساجد الكبرى بالمديرية، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف الدينى والوطنى والإجتماعى.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على ما تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف والصفحة الرسمية للوزير، عن قيام مديرية أوقاف الأقصر بعقد عدد 8 ندوات عامة بالمساجد الكبرى بالمديرية، وذلك تحت عنوان "حرمة الدماء في الإسلام وبعث ثقافة التسامح والسلام النفسي والمجتمعي"، ومن خلال تعميق الإيمان في قلوبنا وحياتنا باعتباره أحد أهم المؤثرات القوية في تصرفات الإنسان سلوكًا وعملًا.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه من المقرر أن يتم عقد الندوات بدءاً من يوم 26 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو القادم، موضحاً أنه تشمل عناوين الندوات مايلي:- "حرمة الدماء – الإيمان وآثره فى حياتنا"، وذلك في مساجد السيد يوسف بالكرنك ومحمد حسين ببندر الأقصر، والأنوار المحمدية بالقرنة والعمدة جابر بالقرنة، ومسجد المنشية ببندر إسنا وأبو بكر الصديق بكومير والهدير الدير بإسنا والعتيق أولاد حسن بأرمنت.

وفي نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن نجاح رجال المديرية فى عقد 90 جلسة من جلسات الدوار بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة فى القرى والنجوع خلال شهر يونيو الجارى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن قيام مديرية الأوقاف بالمشاركة بعدد من الدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية، والتى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، والتى تستهدف قطاعات مختلفة من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، ويتم فى هذه الندوات لمناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأه دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً.



