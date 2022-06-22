أهم مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين البترول والغاز خلال 8 سنوات

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين المنتجات البترولية والغازوالطبيعى ، وفيما يلى أهم مشروعات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية التي تم تنفيذها خلال 8 سنوات وكانت كالتالى..

1-تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية من خلال الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وإحلال وتجديد 39 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى اطوال حوالى 1450 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية تقترب من 6 مليارات جنيه بهدف زيادة طاقة نقل المنتجات البترولية بالشبكة وتعظيم القدرة على المناورة في نقل إمدادات الوقود لمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بكفاءة عالية لتلبية متطلبات الاستهلاك المحلى للمواطنين ومحطات الكهرباء .

2- ومن أبرز مشروعات الخطوط التي تم تدشينها خط السخنة - التبين لنقل المنتجات البترولية بطول 115 كم والذى يخدم عمليات نقل الوقود للقاهرة الكبرى والصعيد.

3-خط رأس بكر – رأس غارب – أسيوط لنقل البوتاجاز للصعيد بطول 155 كم وخط بوتاجاز ( أسيوط – سوهاج ) بطول 127 كم ومشروع ازدواج خط نقل المنتجات البترولية ( المنيا – أسيوط ) بطول 115 كم.

مستودعات لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 79 مستودعاً لتخزين المنتجات البترولية باستثمارات إجمالية حوالى 2ر35 مليار جنيه تضيف طاقة استيعابية قدرها 5 ملايين طن ، ومن أهمها..

1-مستودعات تخزين البوتاجاز بسوهاج والأسكندرية لتوفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي وتجنب حدوث أي اختناقات خاصة فى أوقات الذروة .

2-مشروع إنشاء رصيف بحري جديد وتسهيلات تخزينية للمنتجات البترولية بشركة سوميد .

3- مستودع لتخزين وتداول المنتجات البترولية بمدينة بدر.

4- مشروع إنشاء مستودعات لتخزين منتجات بترولية ومنصة شحن بمحافظة أسيوط .

5- مشروع محطة الصب السائل بشركة سونكر.

مشروعات خطوط لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعي ،حيث تم إجراء توسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز الطبيعي بإجمالي أطوال حوالى 1066 كم وبتكلفة حوالى 1ر15 مليار جنيه..

ويعد أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها الدولة فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف بمعرفة شركة سيمنس.