أمين عام الناتو: الرئيس الروسى أكبر تهديد للأمن الأوروبى منذ عقود

كتب أحمد عرفة

قال ينس ستولتنبرج أمين عام الناتو، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكبر تهديد للأمن الأوروبى منذ عقود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف أمين عام الناتو، أن روسيا والصين لا تقبلان النظام الدولي القائم على مبادئ وقواعد.

وتابع أمين عام الناتو، أن قمة مدريد ستركز على تقوية دور الحلف دفاعيا وعسكريا.

وفى وقت سابق أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.