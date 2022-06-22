أمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلمة حياة ولا بد من تنشئة الأطفال على معرفة قيمتها

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، لا بد من تنشأة الطفل منذ الصغر على معرفة قيمة الكلمة وأنها قد تؤدى إلى خسارة حياة إنسان، متابعا: "الكلمة حياة والإنسان ممكن يخسر حياته علشان كلمة.. لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من أعان على قتل أخيه ولو بشطر كلمة فهو قاتل".

وأضاف خلال حواره فى برنامج "لعلهم يفقهون" الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي على قناة "دي ام سي": "خلال الأحداث الجارية نجد كلام خطر وجارح"، مستشهدا بالآية القرآنية "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن".

وتابع الدكتور عمرو الوردانى: "الحكمة هى الوصول إلى درجة النفع للمجتمع بالمعرفة.. والحكيم عملة نادرة.. ولما كان الطبيب يساعد المريض على تجاوز المرض أطلق عليه الحكيم.. الحكمة تصل بين المعرفة والحياة الراقية.. والحكيم له دور كبير فى المجتمع.. والحكمة هى الرؤية والفكر التى تساعد فى الدعوة إلى الله".