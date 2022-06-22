أكاديمية الشرطة تستقبل وفد معهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من الدارسين بمعهد الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية، يضم عدد من أعضاء (الحكومة – وزارتي "الداخلية – الدفاع") الفرنسية، وعدد من الكوادر الأمنية الأوروبية، للاطلاع على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية متميزة ومناهج دراسية متقدمة فى العديد من المجالات باستخدام التقنيات الحديثة فى المجالات الأمنية كافة فى إطار من الالتزام بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان.

كان فى استقبال الوفد الزائر لدى وصوله للأكاديمية اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مؤكداً حرص الوزير الدائم على الاهتمام بتعزيز أواصر التعاون مع الكيانات الدولية الأمنية.

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن نجاحات قطاعات الوزارة فى مواجهة مختلف أشكال الجريمة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت (مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية – مقر كلية الدراسات العليا)، والانتقال إلى مقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية وتفقد الإمكانات اللوجستية والتدريبية المختلفة بالمركز ودوره فى إعداد الكوادر الأمنية "الوطنية – الأجنبية")، ثم زيارة كلية الشرطة والتي تم خلالها تفقد ميادين التدريب القتالي المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفني الأمني وأيضاً مشاهدة عروض رياضية متنوعة.

وفى ختام الزيارة أثنى الوفد الزائر على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات متميزة فى كيانات الأكاديمية المختلفة والتى تسهم فى تخريج عناصر متميزة علمياً وتدريبياً ومؤهلة لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية وللسادة قيادات الأكاديمية على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.