أطعمة تساعد في محاربة الحساسية مع تغير الفصول منها البصل والبروكلي

كتبت فاطمة خليل

مع تغير الفصول يعانى الكثير من الأشخاص من أعراض الحساسية التي تشمل العطس وسيلان الأنف والاحتقان والحكة، ويمكن إجراء تغييرات صغيرة وبسيطة على عاداتك الغذائية قد تساعد في تخفيف الأعراض، في هذا التقرير نتعرف على الأطعمة التي تساعد في محاربة الحساسية، بحسب موقع "theepochtimes".

إن تناول عدد أقل من الأطعمة الالتهابية (الأطعمة المصنعة غالبًا ما تكون محملة بالسكر المضاف والحبوب المكررة والمواد الحافظة) واستبدالها بأطعمة كاملة مضادة للالتهابات، ومعظمها نباتي له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك الحماية من الأمراض ، ومنها أمراض الحساسية.

الأطعمة التي تساعد في محاربة الحساسية



البصل والبروكلي والعنب

تحتوي هذه الأطعمة على مركب نباتي قوي، وهو الكيرسيتين المعروف بخصائصه المضادة للحساسية، قد يعزز هذا الفلافونويد الغني بمضادات الأكسدة جهاز المناعة في العمل عن طريق تثبيط إفراز الهيستامين والعمل كعامل مضاد للالتهابات.

تدعم الأبحاث فعاليتها في الحد من العديد من أسباب أعراض الحساسية، مع عدم وجود آثار جانبية كبيرة، المستخلصات النباتية من الكيرسيتين هي المكون الرئيسي للعديد من الأدوية والمنتجات المضادة للحساسية.

البصل هو أكثر الأطعمة التي تحتوي على مادة كيرسيتين التي تمت دراستها، ولكن هذا المركب موجود أيضًا في الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب ، جنبًا إلى جنب مع التفاح والتوت والحمضيات والعنب.

البرتقال والليمون والفلفل والبطاطس

يمكن أن يكون اختيار الأطعمة الغنية بفيتامين سي طريقة فعالة للمساعدة في تقليل شدة تفاعلات الحساسية، فمضاد للأكسدة ومضاد للهستامين، هذا الفيتامين يدعم جهاز المناعة ويحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة الضارة، أظهرت الأبحاث أن فيتامين سي قد يقلل من الالتهاب والتورم وأعراض الحساسية الأخرى.

تشير الدراسات إلى أن فيتامين سي يبدو أكثر فاعلية ضد أعراض حساسية الجهاز التنفسي العلوي التي تسببها المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو العفن أو وبر الحيوانات الأليفة.

تشمل الأطعمة الطبيعية الغنية بفيتامين سي البرتقال والجريب فروت والليمون والفلفل الحلو والفراولة وبراعم بروكسل والبطاطس.

أطعمة غنية بالبروبيوتيك

البروبيوتيك - مزيج من البكتيريا الحية المفيدة التي تعيش في الجسم للمساعدة في الحفاظ على صحتنا - قد يكون لها أيضًا آثار مفيدة على أعراض الحساسية، قد تساعد البروبيوتيك في تحفيز جهاز المناعة لتحسين دفاعات الجسم وتقليل التهاب الحساسية.

وفقًا لمراجعة حديثة للدراسات ، يمكن أن تقلل البروبيوتيك من درجة المعاناة ومدة أعراض الحساسية دون آثار جانبية غالبًا ما تصاحب أدوية الحساسية، توجد البروبيوتيك في الأطعمة، مثل الزبادي ، ومخلل الكرنب واللبن الرايب.

سمك السلمون والبذور والزيوت النباتية

تمت دراسة أحماض أوميجا 3 الدهنية لارتباطها بتخفيف أعراض الحساسية. تدعم الأدلة المتزايدة الآثار المفيدة للأوميجا 3 في الأمراض الالتهابية المزمنة ، بما في ذلك تقليل حدة الأعراض في أمراض الحساسية.

تشمل المصادر الأسماك الدهنية في الماء البارد ، مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة ، وكذلك بعض المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الكتان والزيوت المصنوعة منها وبعض الزيوت الأخرى ، بما في ذلك زيت الكانولا وزيت فول الصويا و زيت كبد سمك القد.