أسرة أبو العينين شعيشع فى كفر الشيخ تحتفل بالذكرى السنوية الحادية عشرة لرحيله

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت أُسرة القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، إحيائها الذكرى السنوية الحادية عشر لرحيله، غداً الخميس، بإقامة جلسة لقراءة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، وذكر مناقبه ومآثره، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ.

وقال محمد عوض اليماني الشيخ، حفيد القارئ الراحل "نجل ابنة شقيقته"، إن الأُسرة ستُحيي الذكرى الحادية عشر لرحيل جدّه الذي يُعد آخر جيل عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر، بمسقط رأسه بمدينة بيلا، عصر غد الخميس، وسيتخلل اليوم تلاوات قرآنية لعدد من القراء، وابتهالات دينية أيضاً، وتقتصر الذكرى على حضور عدد من القيادات التنفيذية والصحفيين والإعلاميين.

وأكد هشام صبح، حفيد القارئ الراحل "نجل ابنة شقيقته"، للعام الثاني على التوالي يتم إحياء ذكرى جدّه القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع وذلك حتى يتذكره الجميع ويدعون له بالرحمة والمغفرة، مُتابعاً: «جدى الشيخ أبو العينين لا يغيب عن بالنا، فدوماً نتذكره بالدعاء والرحمة وسماع صوته في تلاوات القرآن الكريم النادرة والتي لا مثيل لها.

وتحل غداً الخميس، الذكرى الحادية عشر على رحيل آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر السابق، الذى وافته المنية يوم الخميس، 23يونيو من عام 211م، عن عُمر يُناهز 88 عاماً، وذلك بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات جامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة، باليوم التالي لوفاته وكان يوم الجمعة المُوافق 24 يونيو، مئوية الشيخ أبو العينين شعيشع تحل في 12 أغسطس المُقبل، حيث من المُقرر أن تحتفل الأُسرة بمرور 100 عام على ميلاد آخر جيل عمالقة قراء القرآن الكريم، والذي وُلد في 12 أغسطس من عام 1922م.