أخبار الاقتصاد اليوم.. زيادة عدد سكان مصر نصف مليون نسمة خلال 120 يوما

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها، أن الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلنت اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 ملايين و500 ألف نسمة بزيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري.

500 ألف نسمة زيادة بعدد سكان مصر خلال 120 يوما والإجمالى يسجل 103.500 مليون

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 103 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما؛ حيث سجل عدد سكان مصر 103ملايين نسمة بالداخل في 22 فبراير من العام الجاري. وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 103ملايين بالداخل في يوم 24 أبريل الماضي أي خلال 61 يوما، ليصبح عدد سكان مصر 103 مليون و250 ألف نسمة، ثم ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 59 يوما.

الأزمة الاقتصادية مستمرة ولا توقعات بنهايتها قريبا

قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، إن الأزمة الاقتصادية مستمرة لبعض الوقت ولا توقعات بنهايتها قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى سياق متصل، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن شراكة ألمانيا مع روسيا لا يمكن تصورها في المستقبل المنظور.

وقال المستشار الألماني، إن الشراكة مع روسيا، كما قُدمت في الرؤية الاستراتيجية لعام 2010، حيث تم تحديد ذلك كهدف للعلاقات الثنائية، ومن المستحيل تخيلها في المستقبل المنظور.

وفى وقت سابق، أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.



تراجع بورصات الخليج تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.91% خاسرًا 339.76 نقطة ليغلق عند مستوى 11319.88 نقطة، أعقبه مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.843% خاسرًا 173.60 نقطة ليغلق عند مستوى 9244.16 نقطة، يليه المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.10% خاسرًا 133.03 نقطة ليغلق عند مستوى 11943.18 نقطة.

خطط تعاون مصرية كورية

استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس الثلاثاء، السفير الكورى بالقاهرة ووفد صناعى من منتدى الشرق الأوسط للتعأون الصناعى بكوريا الجنوبية، الذى يزور مصر فى ألفترة من 18 إلى 22 يونيو الجاري، حيث بحث اللقاء آفاق الاقتصاد وفرص ومجالات الاستثمار والتعأون المشترك.

كما استعرض الجانب المصرى والكوري، خطط التعأون الإنمائى بين البلدين فى ظل اختيار مصر شريكاً استراتيجياً ذو الأولوية لخطط التعأون الإنمائى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021/2025.

وترأس اللقاء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، والمهندس خالد نصير رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الكوري، والمهندس مجد الدين المنزلأوى الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور لفيف من الشركات المصرية والكورية وممثلى عن KOTRA وKOICA والسفارة الكورية بمصر.



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