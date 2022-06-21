99.7 ‎%‎ نسبة حضور الطلبة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة للدور الأول، موضحة أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات (3092)طالب وطالبة موزعين على (16)لجنة امتحانية.
والطلاب أدوا الامتحانات فى الفترة الأولى فى مادة الاقتصاد وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف وفى الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء وبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف أيضا وبلغت نسبة الحضور (99.7٪)تقريبا.
99.7 % نسبة حضور الطلبة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناءالثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:59 م
لجان الثانوية العامة -أرشيفية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ترأس غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة للدور الأول، موضحة أن إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات (3092)طالب وطالبة موزعين على (16)لجنة امتحانية.
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