62.1 % ارتفاعا فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 2021.. إنفوجراف

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين الموافق 20 / 6 / 2022 ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.



9.1 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال عام 2021 5.6 مليار دولار قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال عام 2020

ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية بنسبة 62.1% 2.2 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال عام 2021 1.9 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للسعودية خلال عام 2020

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة قدرها 17.3% 6.9 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2021 3.7 مليار دولار قيمة الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2020

ارتفاع قيمة الواردات المصرية من السعودية بنسبة قدرها 84.5%