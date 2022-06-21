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27 أغسطس.. الحكم على عصابة تخصصت فى الاستيلاء على المواد البترولية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 12:36 م
27 أغسطس.. الحكم على عصابة تخصصت فى الاستيلاء على المواد البترولية محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة 53 متهمًا، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على بترول من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لجلسة 27 أغسطس للحكم.
 
ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.
 
كما وجهت لهم تهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

أخبار المحاكم

عصابة البترول

الاستيلاء على البترول

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