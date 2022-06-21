26 يونيو.. انطلاق الدورة الـ11 من المنتدى الحضرى العالمى فى بولندا

كتبت : هند المغربي

تنطلق الدورة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 26 إلى 30 يونيو في كاتوفيتشي ببولندا، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 شخص، بالإضافة إلى حضور آلاف الأشخاص أونلاين، وينظم المؤتمر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " بالتعاون مع حكومة بولندا.

ووفق بيان المنظمة الأممية ستشارك المنطقة العربية في المنتدى بشكل كبير، حيث يشمل التمثيل القوي لجميع أنحاء المنطقة مشاركة الوفود من الوزارات المختلفة والوفود الرسمية والخبراء والأكاديميين في المناقشات حول مواضيع تتضمن العمل للوصول إلى مستقبل حضري أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدينة، والتصدي لتحديات تغير المناخ، وإعادة البناء بشكل أفضل.

يذكر أن المنتدى الحضري العالمي هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام ويعقد كل عامين بهدف زيادة الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية.

ووفق "الهابيتات" يتكون المنتدى الحضري العالمي، والذي يأتي تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل".