118 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لمصر لدعم قطاعى الطاقة والمياه

كتبت: هناء أبو العز

قدمت المفوضية الأوروبية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، 118 مليون يورو لمصر، وذلك فى أعقاب التقدم الذى أحرزته مصر فى عمليات دعم الميزانية في القطاعات الرئيسية للطاقة والمياه.

وأشارت المفوضية الأوروبية فى بيان لها إلى أن دعم الميزانية يعتبر إنجازًا مشتركًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

من جانبه، قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر: "لقد عملنا معًا بشكل مكثف في قطاعي الطاقة والمياه، وهما مهمان للغاية بالنسبة للشعب المصري لسنوات عديدة، وبما يتماشى تمامًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر".