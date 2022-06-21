يبدأ اليوم.. توقعات صيف 2022.. أهم سمات الفصل × 9 معلومات

كتب محمود راغب

يبدأ فصل الصيف فلكيا اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022 .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل توقعات حالة الطقس لصيف 2022 ، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى :

1- فصل الصيف أكثر فصول العام استقرار في الأحوال الجوية

2- تتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي

3- المنخفض يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وأيضا نسبة الرطوبة

4- يتسبب ذلك فى مزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في شهري ( يوليو وأغسطس ) .

5- أحيانا ما يتخلل فصل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى

6- مرتفع العروض الوسطى يجلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

7- الكتل الهوائية تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف .

8- تشير التوقعات الفصلية أن يكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعة

9- متوسط درجات الحرارة أعلى بقيم تتراوح من ( 1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبة بصيف العام الماضي

و يشهد اليوم الاثنين ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.