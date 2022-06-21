وكيل صحة السويس يشيد بأطباء طوارئ الباطنة ورئيس تمريض المستشفى العام

السويس - فريق المحافظات

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان الشكر لأطباء طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، وذلك فى جولة مفاجئة قام بها لمتابعة الخدمات الطبية، وأشاد بمجهود الأطباء رشا عيسي طبيب الكلي وأحمد ربيع طبيب طوارئ آيه السيد رئيس تمريض المستشفى لرعايتهم المتميزه للمرضي.



واطمأن وكيل وزارة الصحة، علي توافر المستلزمات والأدوية وعلي سلامة الأجهزة الطبية بالطوارئ ، مشدداً على حُسن التعامل مع المرضي وبذل مزيد من الجهود لتحسين الخدمة الطبية .



يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس قد أعتمد ٥ ملايين جنيه في وقت سابق لدعم مستشفى السويس العام وذلك للتطوير العاجل لأقسام عمليات الرمد والعظام والأنف والأذن والحنجرة والمخ والأعصاب.



ويأتي هذا الدعم استكمالاً لدعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للقطاع الصحي بالمحافظة، حيث تم دعم المستشفيات بأجهزة التنفس وأسرّة لزيادة القدرة الاستيعابية أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا وكذلك دعم إنشاء وحدة القسطرة، والتى تم تشغيلها رسمياً فى سبتمبر 2021 وقدمت خدماتها لما يقرب من 800 مواطن أغلبهم من الحالات الطارئة، بالإضافة إلى دعم منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا .







جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جولة وكيل صحة السويس (1)



جولة وكيل صحة السويس (2)



جولة وكيل صحة السويس (3)



