وكيل تعليم السويس يؤكد انتظام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة

السويس فريق المحافظات

أعلن محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس انتظام لجان الثانوية العامة البالغ عددها 15 لجنة علي مستوي محافظة السويس، في التاسعة من صباح اليوم.

وأشار إلي أن طلاب الثانوية العامة يمتحنون اليوم في مادتي الإحصاء والاقتصاد تحت رقابة 460 رئيس لجنة ومراقب .

وقال إنه تم التأكيد علي جميع رؤساء اللجان والمراقبون بعدم السماح نهائيًا بدخول التليفون المحمول خاصة بعد ضبط طالب حاول تسريب امتحان التربية الوطنية بأحد لجان المحافظة .

يذكر أن السويس شهدت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم اجراءات مشدده من الاجهزة الامنية ورؤساء الاحياء في محيط المدارس لتحقيق الانضباط .

ودفعت محافظة السويس بفرق نظافة اضافية لتنظيف محيط اللجان ورفع مخلفات القمامة من حولهم .

ويخوض مارثون الثانوية العامة بالسويس 4061 طالب في 15 لجنة امتحانية بإدارات شمال وجنوب السويس والجناين ودشنت مديرية التربيه والتعليم 3 غرف عمليات لتلقي اي شكاوي أو بلاغات .



