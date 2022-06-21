وزير داخلية لاتفيا: الصراع الأوكرانى مستمر منذ 4 أشهر ويؤثر على المجتمع بأكمله

كتب أحمد عرفة

أكد وزير داخلية لاتفيا كريستابس إيكلونس، شعور الشعب في لاتفيا بالتعب من اللاجئين الأوكرانيين، حيث تبلغ البلديات عن مشاكل تتعلق بإقامتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير داخلية لاتفيا إن الصراع الأوكراني مستمر منذ أربعة أشهر ويؤثر على المجتمع بأكمله وعلى رجال الأعمال والمقيمون الذين وافقوا على قبول اللاجئين، مشيرا إلى أنه من الواضح الآن أن الصراع سيستغرق وقتا أطول، وسيصاب الجميع بالتعب، وهذا أمر مفهوم من الناحية الإنسانية.

ولفت وزير داخلية لاتفيا إلى أن هناك بلاغات من عدة بلديات حول الصعوبات في إيواء المزيد من اللاجئين من أوكرانيا، حتى مع الحفاظ في التمويل الحالي، هناك رجال أعمال يقولون: "لا، سنتوقف"، وبالتالي نحتاج إلى البحث عن حلول أخرى".

وتابع وزير داخلية لاتفيا : وصل حتى الآن ما بين 32000 إلى 33000 لاجئ أوكراني إلى لاتفيا، منهم حوالي 12000 يقيمون في مساكن حكومية أو بلدية، بينما وجد الباقون مساكنهم بأنفسهم.