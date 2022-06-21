وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بمطار القاهرة.. صور

وزير الرياضة: الأجيال القادمة فى رفع الأثقال أجيال رائعة وهى مستقبل مصر ونقوم بإعداد ورعاية هؤلاء من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

وزير الرياضة: لنا الفخر بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية التى أخرجت لنا أبطال أصحاب ميداليات أولمبية كالبطلة فريال أشرف، ونهتم بالألعاب الفردية اهتمامًا كبيرًا

وزير الرياضة: الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين يكونون قادرين على المنافسة فى دورات الألعاب الأوليمبية

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى المشاركين فى بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين تحت 17 عامًا، والتى استضافتها مدينة ليون بالمكسيك، فى الفترة 10-19 يونيو الجاري.

وفور وصولهم، قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، التهنئة لأبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى رفع الأثقال، بعد اعتلاء منصات التتويج وصُنع الفارق خلال مشاركتهم ببطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين، بحضور الكابتن محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لرياضة البطولة، الدكتور محمد حمدى مدير عام الإدارة العامة للموهبة، الكابتن علاء الدين حسن كامل مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال، والأجهزة الفنية والإدارية المرافقة للبعثة.

أكد وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية عقب استقبال أبطال رفع الأثقال، أن الأجيال القادمة فى رفع الأثقال أجيال رائعة وهى مستقبل مصر ونقوم بإعداد ورعاية هؤلاء من خلال المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى الذى تقوم الوزارة من خلاله برعاية الأبطال وتدريبهم على أعلى مستوى بمركز تدريب المنتخبات الوطنية بالمعادى ودفع راتب شهرى لهم وإعدادهم للبطولات والأولمبياد القادمة بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، بالمجهودات الكبيرة التى يقوم بها اتحاد رفع الأثقال برئاسة الكابتن محمد عبد المقصود بالتعاون مع الوزارة من أجل إخراج أبطال أولمبيين، التعاون مع النادى وإشراف طبى كامل للاعبين حتى لا يحدث ما حدث فى وقت سابق.

وقال الوزير: "لنا الفخر بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية التى أخرجت لنا أبطال أصحاب ميداليات أولمبية كالبطلة فريال أشرف، ونهتم بالألعاب الفردية اهتمامًا كبيرًا حيث أن الرياضة فى مصر ليست كرة قدم فقط"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين يكونون قادرين على المنافسة فى دورات الألعاب الأوليمبية، حيث وضعت وزارة الشباب والرياضة خطة لإعداد أبطال أولمبيين يتم تنفيذها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتبنى الموهوبين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى وإعدادهم لمختلف المنافسات ليكونوا نواه للمنتخبات الوطنية، وهو ما تحقق بإمداد منتخب رفع الأثقال بلاعبى المشروع منهم اللاعب محمود حسنى السيد الذى انضم للمشروع منذ 4 سنوات، واستطاع تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية بالبطولة، وتحطيم الرقم القياسى العالمى فى منافسات الكلين والنطر، مشيرًا أن الوزارة توفر مكافأة شهرية للاعبى المشروع فى إطار تهيئة الأجواء لهم.

وحصلت بطلة العالم اللاعبة نورا عصام حلمى على ثلاث ميداليات فى (فضية الخطف، وفضية الكلين والنطر، وفضية المجموع)، واللاعبة حبيبة سعد مديح لاعبة رفع الأثقال بالمشروع القومى للموهبة حصلت على المركز الخامس رغم صغر سن اللاعبة البالغة من العمر 15 عاما.

وحققت بطلة العالم اللاعبة حنين أحمد محمد فضية الكلين والنطر وفضية المجموع، وجاءت اللاعبة نضال محمد على لاعبة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالمركز السادس فى الخطف والمركز الثامن فى الكلين والنطر والمركز السادس فى المجموع، وحصل اللاعب أحمد حمدى توفيق على المركز الرابع فى الخطف والمركز السابع فى الكلين والنطر والمركز الخامس، فيما حلت اللاعبة ميرنا محمد على بالمركز الخامس فى الخطف والمركز العاشر فى الكلين والنطر والمركز الثامن.

وشاركت مصر فى بطولة العالم بالمكسيك ببعثة مكونة من 12 لاعبا وهم: أحمد حمدى ومحمود حسنى وحنين أحمد ورحمة أحمد وشمس محمد وبسملة خالد ونورا عصام وميرنا محمد ونضال محمد وأميرة محمد وحبيبة سعد وملك حسن وجنى عبد الفتاح.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الإسكواش.



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (1)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (2)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (3)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (4)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (5)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (6)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (7)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (8)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (9)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (10)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (11)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (12)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (13)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (14)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (15)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (16)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (17)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (18)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (19)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (20)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (21)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (22)



وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى (23)