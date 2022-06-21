وزير الرى يبحث مع السفير الدانماركى التعاون فى مجال الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع السفير سفيند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة ، حيث تم مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية ، وذلك بحضور السفير رفيق خليل المستشار السياسي للوزارة.

ورحب عبد العاطى بالسفير مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية ، وتطلعه للقاء ليا فيرميلين الوزيرة الدانماركية المعنية بقطاع المياه في أقرب فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في مجال الموارد المائية ، ومن جانبه عبر السفير الدانماركى عن شكره لعبد العاطى مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والدانمارك.

واستعرض عبد العاطى خلال اللقاء موقف الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه ، وفعاليات المياه المقامة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة الدانماركية المنتظرة فى فعاليات هذين الحدثين الهامين ، ومشاركة الشركات الدانماركية في المعرض المقام على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه.

واطلع عبد العاطى، السفير الدانماركى علي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، بهدف مواجهة التحديات المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى ، والتحول للري الحديث ، والتوسع في تطبيقات الرى الذكى ، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، ودراسة استخدام المياه عالية الملوحة فى رى المحاصيل ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، وأعمال حماية الشواطئ ، وتأهيل منشآت الرى ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة الموارد المائية والري ، والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات ، مشيراً لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع الدانمارك في هذه المجالات.

وأشار عبد العاطى إلى امكانيات المتميزة المتاحة بالوزارة والمعاهد البحثية فى مجال أنظمة رصد الأمطار والتنبؤ بالسيول، وأهمية هذا الرصد والتنبؤ في تقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وزيادة المرونة فى التعامل مع هذه التغيرات، ومؤكداً على أهمية التوسع فى البحث العلمى فى مجال المياه لإيجاد حلول علمية لتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا لدور شباب الباحثين فى إيجاد حلول مبتكرة وأفكار جديدة للتعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه خلال الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون بين البلدين في مجال التدريب ورفع القدرات حيث أشار عبد العاطى إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانب الدانماركى والمركز الاقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى يُعد أحد المراكز المتميزة التي تعمل علي رفع القدرات في مجال المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ، و يقوم بتقديم دورات تدريبية للعديد من المتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية ، كما يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.