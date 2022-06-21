وشدد أوستن - في تغريدة له على موقع (تويتر)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - على أهمية ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ومواطنيها وأراضيها.

وكان أوستن قد أكد الأسبوع الماضي - خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل - إنه تم الرد بشكل سريع وحاسم على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. مضيفا أن "أولوياتنا تتمثل في الوقوف بجانب شعب أوكرانيا الشجاع حيث يدافعون عن أنفسهم من أجل الحصول على الديمقراطية والسيادة، كما تتمثل في الاتحاد سويا من أجل تعزيز القواعد المبني عليها النظام الدولي".

وأعرب أوستن عن فخره بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر القليلة الماضية، مشددا على ضرورة الاستمرار في إحراز المزيد من التقدم.