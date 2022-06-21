اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 يونيو 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
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وزير التجارة السعودى: مصر تعيش عهدا غير مسبوق فى الفرص الاستثمارية

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 10:04 ص
وزير التجارة السعودى: مصر تعيش عهدا غير مسبوق فى الفرص الاستثمارية وزير التجارة السعودى خلال المؤتمر
كتب محمد أسعد تصوير: محمود فخري

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قال الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية إن مصر هي التاريخ والعروبة وقلب العرب، واستعدت الأمل في الفرص الاستثمارية في مصر.
 
أضاف: ولابد أن نتوجه بالشكر لأهلها فكلمة حق أن مصر اليوم تعيش تحول جديد وعهد غير مسبوق في البيئة الاستثمارية والتوجه سليم والشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على ما يبذلونه.
 
جاء ذلك خلال حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة.
 
حفل التوقيع بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ووزير الاستثمار السعودي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء مجلس النواب. 

هيئة الاستثمار

مصر والسعودية

الاستثمار في مصر

محمد عبدالوهاب

دعم القطاع الخاص



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