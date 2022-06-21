وزير التجارة السعودى: توقيع اتفاقيات جديدة اليوم مع مصر بـ145مليار جنيه

كتب محمد أسعد تصوير: محمود فخري

كشف الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، أن استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تتجاوز الـ30 مليار دولار وذلك في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية للقطاع الخاص بمقر الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة بحضور عدد من الوزراء المصريين ووزير التجارة رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية المصرية المشتركة، ووزير الاستثمار السعودي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس اتحاد الغرف السعودي، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن اليوم سيشهد توقيع مجموعة جديدة من الاتفاقيات الاستثمارية والصفقات بين مصر والمملكة العربية السعودية باستثمارات تتجاوز قيمتها 145 مليار جنيه مصري، في عدد من القطاعات أبرزها مجالات الطاقة المتجددة والبترول والأدوية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي كلمته توجه بالشكر لمصر ولأهلها وقال: فكلمة حق أن مصر اليوم تعيش تحول جديد وعهد غير مسبوق في البيئة الاستثمارية والتوجه سليم والشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، على ما يبذلونه.